Frag GuStav!

„GuStav“ ist ein Angebot der Beratungsstelle des Caritasverbands in Köln-Porz und steht für „Guter Start verbindet“. Die Anlaufstelle unterstützt Familien mit Babys und Kleinkindern dabei, stressfrei und entspannt in das neue gemeinsame Leben zu starten – als gute Basis sozusagen für die weitere Entwicklung der Kinder.

Erschöpft und hilflos: Manchmal geht es um die Eltern selbst

Diplom-Psychologin Annette Bellinghausen berät hier seit Januar 2015 Eltern von der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes. Familien können sich melden, wenn ihr Säugling viel und lange schreit, schlecht ein- oder durchschläft, Probleme beim Essen und Trinken hat oder sich anders verhält als erwartet. Mütter und Väter finden Hilfe, wenn ihr Kind auffallend stark trotzt, sich nur schwer von den Eltern trennen kann, übermäßig ängstlich oder aggressiv ist und zu viel oder zu wenig isst. Auch wenn es um sie selbst geht, sind Eltern bei „GuStav“ richtig: Wenn sie unsicher im Umgang mit ihrem Kind sind, ihr Baby besser verstehen möchten und sich häufig hilflos, erschöpft oder wütend fühlen.

Beratung und Vorträge für Erzieher

Für Erzieher, Tagesmütter und Mitarbeiter aus Familienzentren oder Spielgruppen bietet „GuStav“ Vorträge oder Fallberatung an. In der Caritas-Einrichtung an der Rathausstraße gibt es übrigens auch noch eine Anlaufstelle für Familien mit älteren Kindern und Jugendlichen.

Anja Tischer, Juni 2015