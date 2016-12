Die aktuelle Ausgabe „Räuber am Riff" stellt jungen Leserinnen und Lesern im Alter von acht bis zwölf Jahren nicht nur Haie und ihren Lebensraum vor, sie verrät auch, wie die Profis große Fischschwärme zählen. Das „forscher"-Magazin stellt neben interessanten Forscherpersönlichkeiten auch die deutsche Forschungsflotte vor: Dazu gehören tauchende Roboter, Eisbrecher und Satelliten im Orbit der Erde.

Abenteuer in der Tiefsee

Die Meeresforscherin Dr. Antje Boetius berichtet von ihrer Expedition auf dem Forschungsschiff „Sonne" in den Pazifik. Dort spürt sie wertvollen Bodenschätzen nach. Sie erzählt, wie ein Tiefseepflug zum Einsatz kommt und warum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so gerne Tiefsee-Fernsehen schauen. In weiteren Nachrichten und Stories geht es um „Alleskönner Algen" oder auch um zarte Schönheiten – um Quallen. Ob die hirnlosen Glibbertiere Schmerzen spüren, wenn sie am Strand herumgeworfen werden, wird in der Rubrik „Die freche Frage" beantwortet.

Viele Veranstaltungstipps

Wer Lust auf mehr bekommt und seine Forscherleidenschaft noch an weiteren Themen aus Wissenschaft und Forschung erproben möchte, findet im Magazin zahlreiche Veranstaltungstipps des Wissenschaftsjahres 2016/17. Diese eignen sich besonders für junge Neugierige.



Michael Buchholz, Juni 2016

Das Meer lockt Nachwuchsforscher. © pixabay.com