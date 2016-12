Food Assembly Köln

Das innovative Einkauf-Konzept fasst in Köln bisher in der Südstadt und in Ehrenfeld Fuß. Im Online-Portal können Interessierte auf einem digitalen Stadtplan nachsehen, wo in ihrer Nähe ein wöchentlicher Food Assembly-Markt stattfindet.

Produkte aus einem Umkreis von 150 Kilometern

Wer der Community per Registrierung beitritt, kann dann Lebensmittel von Erzeugern aus der Region online vorbestellen. Ob Obst, Gemüse, Käse oder Wurst – die Produkte stammen in der Regel aus einem Umkreis von 150 Kilometern. Am Markttag holen die Kunden dann ihr fertig zusammengestelltes Paket ab und treffen dabei nicht nur die Landwirte sondern auch Gleichgesinnte aus der Markt-Gemeinschaft.

Anja Tischer, Mai 2015