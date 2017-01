FLIMMO 1/2017: Flucht und die Folgen

In den letzten Jahren ist das Thema Flucht in Deutschland immer größer und präsenter geworden. Erwachsene und Kinder kommen damit vor allem durch die Medien in Berührung, für manche gehören Geflüchtete zum Schul- oder Kindergartenalltag. Diese komplexe Thematik mit ihrer Vielzahl an Informationen ist jedoch nicht immer leicht zu überblicken. Titelthema der neuen FLIMMO-Ausgabe ist eine Kinderbefragung, bei der nachgefragt wurde, wo und wie sich Kinder mit Flucht beschäftigen, mit wem sie darüber reden und welche offenen Fragen sie vielleicht noch haben.

Bundesweite Kinderbeilage



Passend zu diesem wichtigen Thema gibt es im Heft die Kinderbeilage „Dein FLIMMO“, das dank der Förderung durch die Bundeszentrale für politische Bildung mit einer flächendeckenden Auflage von 253.000 Exemplaren die jungen Leserinnen und Leser erreichen soll.

Die aktuelle FLIMMO-Broschüre mit dem Geltungszeitraum Januar bis April 2017 inklusive der Kinderbeilage „Dein FLIMMO“ kann ab sofort von Institutionen kostenlos bestellt werden und ist dort für Eltern und Interessierte erhältlich. Öffentliche Bezugsstellen könnt ihr auf der Website von FLIMMO nachlesen.

Robin Schröder, Januar 2017