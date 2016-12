Filme untersuchen

Denn dort lädt das jfc Medienzentrum zu der Schulkinoreihe „Cinepoint – die Schule des Sehens“ ein. Klassen können ausgewählte Filme zum Thema „Müßiggang“ ansehen und gemeinsam mit einem Filmbildungsreferenten vor Ort hinsichtlich Filmsprache, Lesart und Filmgeschichte untersuchen.

Tolles Programm

Vier herausragende Filme stehen an insgesamt vier verschiedenen Terminen zur Auswahl. „Mister Twister“ entführt Kinder ab sechs Jahren am 15. Juni in die aufregende Welt des Lehrers Herr Kees, der mit seinem unkonventionellen Unterricht nicht nur den traurigen Schüler Tobias aufleben lässt, sondern auch mit der Direktorin aneckt.

Am 28. September steht „Der Schatz des weißen Falken“ auf dem Programm – empfohlen für Kinder ab acht Jahren. In dem Abenteuerfilm finden drei Freunde die Schatzkarte einer Kinderbande, deren Anführer seit zehn Jahren verschollen ist. Jugendliche der Oberstufe befassen sich mit dem Kultfilm „The Big Lebowski“ und der französischen Produktion „Die Sammlerin“ aus dem Jahr 1967. Auf Anfragen können Schulen die Filme auch zu einem anderen Termin buchen.

Anja Tischer, April 2016