Film: Nur ein Tag

Als Wildschwein und Fuchs die Eintagsfliege treffen, stellen sie fest, dass die junge Fliege geradezu bezaubernd ist. Aber wer bringt ihr nun bei, dass sie nur diesen einen Tag zu leben hat? Kurzerhand behaupten die beiden, der Fuchs sei der Todgeweihte. Und siehe da: Die frisch Geschlüpfte beschließt voller Mitgefühl für ihren neuen Freund, dass jetzt eben das ganze Leben in einen Tag muss – ein ganzes Leben inklusive dem ganz großen Glück!



Die Verfilmung des Buchs und Bühnenstücks „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit verzichtet auf eine Computeranimation der Tierfiguren und lässt sie stattdessen von Schauspielern verkörpern. Entstanden ist ein Realfilm für Kinder ab sechs Jahren, der mit seiner Botschaft, das Glück im Hier und Jetzt zu suchen, auch das erwachsene Publikum anspricht.

Lesung plus Filmvorführung: Odeon Kino Köln am 8. Juli

Am 8. Juli kommt Buchautor Martin Baltscheit um 14 Uhr ins Odeon Kino Köln. Auf dem Programm stehen eine kurze Lesung und eine Filmvorführung für Kinder und Erwachsene mit anschließender Signierstunde.

Wir verlosen zwei Glücks-Pakete mit je zwei Kinogutscheinen für den Termin am 8. Juli 2017 im Odeon Kino Köln plus wahlweise dem Buch oder Hörspiel zum Film. Schickt bis zum 29. Juni 2017 eine E-Mail mit dem Betreff „Nur ein Tag" an gewinnspiel@kaenguru-online.de.