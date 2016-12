Feuerwehrmann Sam – Achtung Außerirdische!

Ein Jahr nach „Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm“ ist Feuerwehrmann Sam erneut im Kino zu sehen, um dieses Mal die intergalaktischen Probleme des walisischen Küstenstädtchens zu lösen.

Aliens in Pontypandy?



Eine fliegende Untertasse wurde in Pontypandy gesichtet! Dies ruft nicht nur Feuerwehrmann Sam und seine Mannschaft auf den Plan. Auch der berühmte Buck Douglas, Star-Moderator der Fernsehshow „Suche nach Außerirdischen“, kommt in das beschauliche Küstenstädtchen und sorgt damit für allerlei Aufregung. Bald sind alle fieberhaft auf der Suche nach Außerirdischen, was nicht selten auch zu Unfällen führt.



Vor allem Norman und seine Weltraumdetektiv-Kollegen Mandy, James und Sarah verfolgen mit Eifer die unheimlichen fliegenden Lichter. Ist es wirklich möglich, dass Außerirdische nach Pontypandy gekommen sind? Immer wieder sind sie kurz vor der Aufdeckung des Rätsels, doch es will ihnen einfach nicht gelingen. Nur einer bleibt von der ganzen Aufregung unbeeindruckt: Feuerwehrmann Sam! Er unternimmt eigene Nachforschungen, um den angeblichen Außerirdischen auf die Schliche zu kommen …