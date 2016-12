Ferienspaß in der Natur

Hier können Naturforscher Bienen bei der Honigproduktion beobachten, Teichbewohner genauer unter die Lupe nehmen oder barfuß und „blind" über den „Weg der Sinne" gehen, um die unterschiedlichen Untergründe wie Sand, Kieselsteine oder Mulch zu erraten. Zahlreiche kleine Holztafeln am Wegesrand berichten über Außergewöhnliches in der Natur. Denn wer weiß schon, dass die Spitzmaus zu den kleinsten Säugetieren gehört und nicht mehr wiegt als drei Gummibärchen. Eine Maßeinheit die jedes Kind versteht. Acht spannende Infostationen zu den Themen Konsum, Ernährung und Mobilität auf dem Gelände informieren außerdem leicht verständlich darüber, wie wir das Klima retten können.

Kinder- und Jugendmuseum EnergieStadt

Ums Klima geht es auch in der neuesten Abteilung des modernen Kinder und Jugendmuseum EnergieStadt. Auf der „Suche nach dem KlimaGlück" wird die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Indien, Australien, Afrika und Kanada durch Hörspiele, Bilder und kleine Mitmachaktionen veranschaulicht. Und es wird vermittelt, dass Glück nicht unbedingt vom Geld abhängt. In Afrika ist Wasser oft unbezahlbar. Und bei den verschiedenen – symbolisch gefüllten – Wassereimern, die Tiere, Menschen oder Pflanzen versorgen, steht einer, der nicht zu heben ist: 11.000 Liter Wasser würde er enthalten. So viel braucht eine Baumwollpflanze, um ein Kilogramm zu produzieren, was wiederum für eine einzige Jeans benötigt wird.





Spannend und erlebnisreich geht es weiter. Man kann durch Steckdosen krabbeln, mit Bäumen telefonieren und auf Steppern selber Energie herstellen. Im Erdgeschoss geht es um das Thema erneuerbare Energien, in der ersten Etage um Technik und Natur und wie beides sich ergänzt. Die Technik sorgt – neben anderem – für Entwicklungen im Gesundheitswesen, die Natur bietet Entspannungs- und Erholungsräume. Und deshalb gilt es, die Vorzüge aller Bereiche miteinander zu verbinden.

Ein Ort für alle

Aber auch für Erwachsene hat das NaturGut Ophoven einiges zu bieten: Der Aromapfad und zahlreiche unterschiedliche Modellgärten geben Anregungen für das eigene Heim. Auf dem Gelände startet außerdem der Leverkusener Obstwanderweg und das BioBistro lädt ein zum Energie tanken und entspannen.



Das Umweltbildungszentrum NaturGut Ophoven befindet sich mit seinen Wiesen, Gärten, Wald, Tümpeln und Teichen mitten in Leverkusen. Der Wiembach, der wenig später in die Wupper mündet, schlängelt sich durch das Anwesen. Biotope wie die Teichlandschaft Amphibion, Kräuterspiralen, bunte Blumenwiesen und Weidenzelte sowie unsere vielen attraktiven SolarKunst-Objekte auf dem Gelände laden Groß und Klein zum Verweilen, Beobachten und Spielen ein.