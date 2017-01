FeriencampMesse: Kletterspaß gewinnen!

Was macht dein Kind in den Ferien? Die Antwort darauf gibt am 11. Februar 2017 die FeriencampMesse Köln - ins Leben gerufen von uns, dem KÄNGURU Colonia Verlag. Über 50 Aussteller laden im Forum VHS / Rautenstrauch-Joest-Museuman an ihren Ständen dazu ein, sich über die vielfältigen Ferienangebote für Kinder und Jugendliche zu informieren. Ob Sportcamp oder Zeltlager, Sprachreise oder Reiterferien, Musikfreizeit, Stadtranderholung oder Museumsworkshop – es ist für jeden etwas dabei. Neben Gruppenreisen mit Übernachtung gibt es auch viele Tagesangebote für jüngere Kinder in Köln, Bonn und Umgebung. Inklusive Ferienbetreuung und Familienreisen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Auf der Messe: Kletterwand, Filzworkshop, Kinderschminken ...

Die Aussteller sorgen für tolle Mitmachaktionen für Kinder auf der Messe: Kletterwand, Slackline und Zirkustricks, der Zoo bringt spannende Tiere mit. KÄNGURU lädt eure Kinder auf der Messe zu einem Filzworkshop ein - veranstaltet von unserer Kalender-Redakteurin Petra Schulte. Frau Sonnenberg (sie gestaltet immer die Kinderseiten) organisiert einen Scrapbook-Workshop für Kinder, es gibt Fürhungen durchs Museum, Glücksrad, Kinderschminken - und natürlich Gewinnspiele!

Deshalb verlosen wir Spaß für die ganze Familie mit BRONX ROCK, die auf der Messe als Aussteller vor Ort sind. Ob in der Kletterhalle an der Wand oder im Kletterwald durch den Brücken- und Kletterparcours bis in die Wipfel - wer hoch hinaus will, ist hier richtig.