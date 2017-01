FeriencampMesse 2017

Am 11. Februar ist ordentlich etwas los im Forum VHS Rautenstrauch-Joes-Museum am Neumarkt: Von 11 bis 18 Uhr präsentiert die 3. Kölner FeriencampMesse viele spannende Ferienangebote für Kinder und Jugendliche, damit die Ferien garantiert die besten Wochen des Jahres werden. Dazu haben unsere Aussteller an ihren Ständen jede Menge Infos, Mitmachaktionen und Gewinnspiele für euch.

Ferien für jeden Geschmack

Ob Sportcamp oder Zeltlager, Sprachreise oder Reiterferien, Musikfreizeit, Stadtranderholung oder Museumsworkshop – das Angebot an Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche ist riesig. Die betreuten Ferienaktionen sind dabei nicht nur Gruppenreisen mit Übernachtung, sondern gerade für die jüngeren Kinder auch viele Tagesangebote in Köln, Bonn und der Region. Erstmalig werden 2017 auch Anbieter von Familienreisen dabei sein. Und wie immer bekommt das Thema „Inklusion" seinen Raum, denn die Frage nach einer Betreuung außerhalb der Schulzeiten stellt sich auch für Familien mit behinderten Kindern.

Infos und Aktionen

Neben vielen Infos gibt es am Messetag außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderführungen und Workshops. Auch die Aussteller haben an ihren Ständen jede Menge Mitmachaktionen geplant. So können kleine Besucher an der Kletterwand oder auf der Slackline sportlich aktiv werden, in der Museumswerkstatt filzen, spannende Touren durchs Museum machen und tolle Preise gewinnen. Und uns findet ihr auf der Messe natürlich auch: Wir sind mit dem KÄNGURU-Infostand vor Ort und freuen uns auf euren Besuch. Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenfrei.