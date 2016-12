Ferien im Keramion

Das vielfältige Freizeitprogramm des Museums startet am 13. Juli mit dem eisigen Thema „Nordpol triff Südpol“. An diesem Vormittag experimentieren alle mit dem Material Ton, und schon entstehen Iglus, Eisbären, Schneehasen oder auch Hundeschlitten. Am 14. Juli wird es aber sommerlich im Werkraum. Dann stehen sowohl Blumenschalen, Steckblumen und Schmetterlingsmobiles im Mittelpunkt des Workshops.

Eine eigene Dose für einen Schatz wird am Vormittag vom 20. Juli geformt. Nach dem Modellieren des Tons wird das eigene Werk bunt bemalt. Am 21. Juli dürfen alle Künstlerinnen und Künstler den Ton beliebig kneten und quetschen. Das Motto lautet „Nach Lust und Laune“. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Tierisch kreativ



Der August startet mit dem Workshop „Guter Geist aus dem Garten – Dein eigener Gartenzwerg“. Und am 4. August wird es tierisch: Kinder und Erwachsene dürfen ihr Lieblingspferd aus Ton gestalten. Eigene Ideen geben Anregungen für das Modellieren von Ponys, Einhörnern oder auch Schaukelpferden.

Das Geschick in der Darstellung von Gefühlen ist am 10. August gefragt. Natürlich unterstützt die Museumspädagogin beim Töpferthema „Steht bei dir auch alles Kopf? – gestalte deine Gefühle filmreif“. Tierisch geht es weiter am 12. und 16. August. Katzen oder Hunde wollen aus dem unerschöpflichen Material Ton geformt werden. Der letzte Workshop in den Sommerferien findet am 18. August statt. Unter dem Motto: „Eine Katze auf dem Teller? Nur von dir gemalt!“ wird ein weißer Teller mit Porzellanfarben künstlerisch dekoriert. Die Kunstwerke können im Anschluss mit nach Hause genommen werden.

Alle getöpferten Kunstwerke benötigen mindestens fünf Wochen zum Trocknen und zum anschließenden Brennen und können nach Benachrichtigung im Museum abgeholt werden.