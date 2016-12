Familienzirkus

Taucht ein, in die bunte Welt des Zirkus, und lernt verschiedene Zirkuskünste kennen! Im Zirkusworkshop können Eltern und Kinder zusammen Pyramiden bauen, sich beim Laufen über das Seil helfen, schöne Figuren am Trapez zeigen, auf Glasscherben stehen oder Bälle in die Luft werfen. Dabei steht - spielerisch angeleitet - das gemeinsame Entdecken von Fähigkeiten im Vordergrund.

Ein Wochenende in der Zirkuswelt



Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden verschiedene Disziplinen, wie Boden- und Luftakrobatik, Balance, Fakir und Elemente der Jonglage vorgestellt, in denen sie sich gemeinsam erproben können. Hierbei können Eltern und Kinder neue Freizeitaktivitäten für die ganze Familie entdecken. Außerdem lernen Eltern wie sie ihre Kinder in den Lernprozessen im Zirkusbereich unterstützen können.

Ein ganzes Wochenende lang gibt es im ZAK jeweils von 10 bis 15 Uhr eine Reise durch die Künste des Zirkus zu erleben. Der Eintritt beträgt 44 Euro für Kinder und 52 Euro für Erwachsene. Das Mindestalter beträgt 6 Jahre. Bitte bringt Sportkleidung und nach Möglichkeit Turnschuhe oder Schläppchen mit.

Robin Schröder, Juni 2016