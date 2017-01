1. Pane E Cioccolata



Das Pane E Cioccolata ist ein Italiener, der bei den Eingeweihten auch unter dem Namen „Bei Anna“ gehandelt wird. Anna ist die Wirtin und eine Seele von Gastronomin. Super netter Service, Essen klasse und die ganze Karte voller „Kinderspezialitäten". Der Laden sieht von außen ein bisschen aus wie eine italienische Eisbude aus den 70ern, viele bunte Lämpchen – und eine Möglichkeit, draußen zu essen.

Jessestr. 2/Ecke Ottostraße

50823 Köln

0221 - 558996

2. Bento Box

Der absolute Renner bei Kindern sind die Hähnchenspieße der Bento Box. Auch Sushi mit Gurke und die gebratenen Nudeln kommen gut. „Karg" eingerichtet mit Holzbänken und Tischen ohne Tischdecken, kann auch mal ruhig ein Glas umfallen. Tipp für den Sommer: Die Bento Box auf der Aachener Straße hat eine Terasse.

Köln-Mitte: Breite Str. 116, 50667 Köln, Tel. 0221 - 298 911 10

Köln-Süd: Ubierring 33, 50678 Köln, Tel. 0221 - 298 911 10

Köln-Nord: Neusser Str. 41, 50670 Köln, Tel. 0221 - 298 911 10

Köln-West: Aachener Str. 500, 50933 Köln, Tel. 0221 - 298 911 10

3. Diepeschrather Mühle

Die Fahrt ins Bergische lohnt sich: In der Diepeschrather Mühle lässt es sich gut essen. Nach der Mahlzeit werden die Kinder fürs Stillsitzen mit einem Gang auf den Spielplatz gegenüber belohnt. Allerdings muss dazu eine Straße überquert werden und der Spielplatz liegt an einem See. Kleinkinder sind also zu beaufsichtigen.

Diepeschrather Weg 80

51469 Bergisch Gladbach

Tel. 02202 - 188 63 38

4. Purino

Leckere Pizza und Pasta gibt es bei dem Italiener „Purino" in Köln-Mülheim. Das großzügig geschnittene Restaurant liegt auf dem Carlswerk-Areal. Tagsüber gerne für den Mittagstisch von Berufstätigen genutzt, ist dieses Restaurant abends selten überfüllt. So können Kinder getrost auch ein bisschen herumlaufen. Südländer sehen das bekanntlich ja sowieso lockerer ...

Schanzenstraße 6-20

51063 Köln

Tel. 0221 – 9 777 27 44

5. Alte Feuerwache

Leckere Hausmannskost zu fairen Preisen und viel Platz für Kinder - das zeichnet die Alte Feuerwache im Kölner Norden aus. Die Location ist absolut beliebt bei Eltern - ob für ein gemeinsames Frühstück mit Kindern, eine kleine Familienfeier oder gemütliches Zusammensitzen im Biergarten/Restaurant. Im großzügigen Hof können Kinder herumlaufen und mit Laufrad und Roller ihre Runden drehen, während die Eltern sich eine Auszeit gönnen.

Melchiorstr. 3

50670 Köln

Tel. 0221 - 973 15 50

6. Altenberger Hof

Schön gelegen im Bürgerzentrum Nippes bietet der Altenberger Hof Essen mit grüner Aussicht: Die Anlage gewährt nach hinten heraus den Blick in den Park, wo Kinder auf den Wiesen herum toben können. Im Sommer sitzt es sich im Biergarten besonders schön.

Mauenheimer Str. 92 u. Turmstr. 3-5

50733 Köln

Tel. 0221 - 97 65 87-0