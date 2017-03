Fahrradverkauf im Fundbüro

Im städtischen Fundbüro hat sich wieder eine Anzahl von herrenlosen Fundrädern angesammelt, die nun abgegeben werden können. Etwa 100 Drahtesel stehen am Montag, 27. März 2017, von 9 bis 12 Uhr in der Eingangshalle des Verwaltungsgebäudes Kalk-Karree, Ottmar-Pohl-Platz 1, in Köln-Kalk zum Verkauf bereit.

Der größte Teil der Räder befindet sich in einem verkehrstauglichen Zustand, manche sind reparaturbedürftig. Die Räder werden zu Preisen zwischen 10 und etwa 200 Euro angeboten. Die Abgabe der Räder erfolgt nur gegen Barzahlung. Schecks und Kreditkarten werden nicht akzeptiert.

Stadt Köln, März 2017