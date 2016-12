Experten-Interview: Sparen für das Kind

KÄNGURU: Gibt es einen typischen Fehler, den Eltern häufig bei Geldanlagen für ihr Kind machen?

Michael Beumer: Ja, viele schließen eine Ausbildungsversicherung ab. Die wird von den Beratern häufig bei der Geburt des Kindes angepriesen. Dann habe das Kind Geld für die Ausbildung, das Studium oder zumindest für den Führerschein. Oft werden sogar Verträge mit Altersvorsorge und 50 Jahren Laufzeit verkauft.

Doch die Ausbildungsversicherung ist nichts anderes als eine kapitalbildende Lebensversicherung, von der wir abraten. Der Vermittler kassiert eine hohe Provision, und zwar am Anfang der Laufzeit, egal ob Eltern 50 Jahre durchhalten oder nicht. In den ersten Jahren zahlen die Eltern nur für die Provision des Vermittlers. Falls sie die Versicherung nach wenigen Jahren kündigen müssen, haben sie nichts angespart und machen Verlust.



Was empfehlen Sie stattdessen?

Wir raten zu einer Mischung von 50 zu 50 aus Aktien- und Rentenfonds. Das nennen wir Pantoffel-Portfolio: Reinschlüpfen und es passt. Dabei empfehlen wir Aktienfonds, die weltweit anlegen. Sie schwanken weniger als deutsche Fonds. Bei deutschen Fonds kennt man zwar die Namen der Unternehmen, doch ein Ereignis wie eine Bundestagswahl kann den DAX in den Keller schicken. Auch auf bestimmte Branchen sollte man sich nicht konzentrieren. Ein Aktienfonds mit weltweiter Streuung gleicht Schwankungen von Branchen oder Regionen besser aus, da irgendwo auf der Welt immer Geld verdient wird.



Weshalb raten Sie zur Hälfte zu Aktien- und zur anderen Hälfte zu Rentenfonds?

Als Anleger fährt man ruhiger, wenn man sich einmal im Jahr ansieht, ob das Verhältnis von 50 zu 50 noch stimmt. Wenn Aktien 60 Prozent des Portfolios ausmachen, sollte man besser einige verkaufen und den Erlös in den Rentenfonds stecken. Denn wenn die Aktien plötzlich bei 80 Prozent liegen und es zu einem Crash kommt, sind die Verluste hoch. Umgekehrt gilt: Wenn die Renten 60 Prozent des Portfolios ausmachen, sollten Anleger einen Teil in Aktienfonds umschichten. Deren Kurse sind dann niedrig. Dann lohnt sich der Kauf. Diese Regel sorgt für mehr Ruhe im Depot – und bei unerfahrenen Anlegern für ruhigeren Schlaf.



Woran erkennen Eltern, ob ein Bankberater sie wirklich gut berät?

Das ist schwierig. Denn Berater erhalten eine Provision. Sie profitieren von teuren Produkten, auch wenn es im eigenen Haus preiswertere Produkte gibt. Eine Alternative sind Index-Fonds, sogenannte ETF. Diese Fonds haben keinen Verwalter. Man kauft die Aktien in dem Verhältnis, wie sie im Index, z.B. im DAX, sind. Da die Berater daran nichts verdienen, verkaufen sie lieber die Fonds mit aktivem Fondverwalter.

Man sollte sich in jedem Fall gut auf ein Gespräch mit einem Bankberater vorbereiten. Bei größeren Summen lohnt es sich, die kostenpflichtige Beratung der Verbraucherzentrale in Anspruch zu nehmen.



Ist es sinnvoll, Geld im Ausland anzulegen, wenn die Zinsen dort besser sind?

Das kommt darauf an. Fremde Währungen sind gefährlich, da sie Kursschwankungen mit sich bringen. Die machen höhere Zinsen schnell zunichte. Gute Angebote machen europäische Direktbanken, bei denen man in Euro anlegen kann. Während bei deutschen Filialbanken kaum Zinsen gezahlt werden, sind hier ab zwei Jahren Laufzeit für Festgeld bereits 1,5 Prozent Zinsen möglich. Zum Teil haben diese ausländischen Banken auch deutsche Niederlassungen. Alle europäischen Banken unterliegen der Einlagensicherung.



Was bedeutet Einlagensicherung?

Für den Fall, dass die Bank in eine Krise gerät und das gesparte Geld nicht mehr zurückzahlen kann, gibt es einen gesetzlichen Schutz. Dieser beträgt nach EU-Recht 100.000 Euro, für Großbritannien aufgrund des Kursverlustes des britischen Pfundes derzeit rund 89.000 Euro. Bei manchen Instituten sind auch Beträge weit darüberhinaus im Fall einer Pleite gesichert.



Haben Eltern für ein Kind, das viel Vermögen besitzt, noch Anspruch aufs Kindergeld?

Ja. Allerdings verliert ein älteres Kind ab einer gewissen Vermögenssumme den Bafög-Anspruch. Außerdem muss es sich selbst krankenversichern, wenn die Einnahmen aus dem Vermögen 4.687,50 Euro plus Sparerfreibetrag von 801 Euro überschreiten.



Ist das Finanzverhalten der Eltern Vorbild für die Kinder?

Das haben wir nicht getestet! Doch aus meiner Erfahrung als Vater würde ich sagen, dass Kinder sehr viel durch Nachahmen lernen, auch beim Umgang mit Geld. Entweder sie gucken sich etwas ab oder sie finden das Verhalten ihrer Eltern ganz furchtbar und machen spätestens ab der Pubertät das genaue Gegenteil.



Vielen Dank!



Das Interview führte Ursula Katthöfer, September 2016