Escape Rooms - Gutschein zu gewinnen!

Ihr befindet euch mit Freunden, Familie oder Kollegen in einem geheimnisvollen Raum. Die Tür schließt sich und auf einmal fängt eine Uhr an zu ticken. Die Zeit läuft: Ihr habt 60 Minuten Zeit, um alle Rätsel zu lösen und so aus dem Raum zu entkommen. Das ist das Konzept der Escape Rooms von TeamEscape. Mittels Kombinationsgabe, Teamgeist und Kreativität sucht ihr in einer Gruppe aus meist 2-6 Spielerinnen und Spielern nach versteckten Hinweisen und Gegenständen, um alle Geheimnisse zu lüften und den Ausgang zu öffnen.