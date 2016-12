Die verstreut liegenden, moosbewachsenen Basaltblöcke vulkanischen Ursprungs im dichten Hain vermitteln das Gefühl, dass hier die Zeit stehen geblieben ist.



Der schöne Naturerlebnispfad für Kinder und Erwachsene ist 1,7 km lang und enthält acht Spiel- und neun Infostationen, an denen ihr eine Menge über den Wald erfahren könnt. Aber auch vieles über die heimische Flora, Fauna und Geologie im Gebiet des ehemaligen Vulkans Steinrausch. Da wird gezählt, gemessen, geschätzt, geknobelt, gesprungen, gesucht und auch geträumt.



Es braucht nicht viel Fantasie, um sich an diesem bezaubernden Ort die unterschiedlichsten Fabelwesen wie Zwerge, Trolle und Elfen vorzustellen. Und irgendwo lauert bestimmt auch ein Oger. Die Kinder können hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Am Ende der Stationen wartet ein großer Abenteuerspielplatz mit Klettergerüst und einer Seilbahn.



Am Sonntag, den 28. August findet ein großer Walderlebnistag im Erlebniswald Steinrausch statt. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Überraschungen für die ganze Familie.

Michael Buchholz, Juli 2016

Mitten im Erlebniswald Steinrausch © Tourist-Information Ferienregion Laacher See