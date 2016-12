Wir sind ja schon lange ein Fan der Autorin Anke M. Leitzgen, die unglaublich schöne und informative Sachbücher für Kinder im Grundschulalter schreibt. Nachdem sie ihre Entdeckungsreisen bereits in die Stadt, die Küche und ein Mal um die ganze Welt gemacht hat, nimmt sie ihre jungen Leserinnen und Leser nun mit ans Meer. Und das ist auch bitter nötig, denn man glaubt es kaum: Der Mond ist besser erforscht als unsere Ozeane. Um das zu ändern, verführen Anke M. Leitzgen, Anna Bockelmann und Signe Kjær mit dem Buch „Erforsche das Meer. Kinder entdecken Küsten und Meere" kleine Nachwuchsforscher zum Mitmachen und Staunen.

Nicht nur am Strand, auch in der Badewanne

Und wenn gerade kein Meer in Sicht ist? Kein Problem! Es lässt sich nämlich nicht nur am Strand, sondern auch zu Hause in Waschbecken und Badewanne untersuchen. Zum Beispiel mit diesen Fragen: Warum ist das Meerwasser oben immer am wärmsten? Und: Warum trägt das Meer einen Schwimmer mal mehr und mal weniger? Die Experimente erklären spielerisch erstaunliche Phänomene - und natürlich hilft das Buch auch, ganz aktuelle Themen zu verstehen, die man aus den Nachrichten kennt: Warum steigt der Meeresspiegel? Was passiert mit den Muscheln, wenn das Meer sauer wird?

Kinder erzählen vom Leben am Meer

Und wer wissen will, wie es ist, wenn man am Meer nicht nur Urlaub macht, sondern dort groß wird, kann sich das direkt von Greta, Boy-Ole, Thomas, Mira und vielen anderen Kindern erzählen lassen. Und anschließend will man eigentlich nur eins: Ins Auto oder in den Zug hüpfen und sich an die Küste fahren lassen: Muscheln sammeln, eine Sandburg bauen und eine schöne Arschbombe vom Steg machen.

Petra Hoffmann, Juni 2016