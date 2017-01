EPL - Ein Partnerschaftliches Lernprogramm

In EPL-Kursen werden Paaren, die bis zu drei Jahre zusammen sind, einfache Gesprächsregeln vermittelt, mit denen sie ihre Vorstellungen von einem gelingenden Zusammenleben konstruktiv miteinander klären können. Dort lernen sie, sich so auszudrücken, dass das Gemeinte auch richtig ankommt, und so zuzuhören, dass besser verstanden wird, was die Partnerin oder der Partner meint.

Probleme lösen leicht gemacht



So sind ganz neue Gesprächserfahrungen möglich und Meinungsverschiedenheiten und Probleme können fairer ausgetragen werden. Unterstützt wird das Paargespräch in den Kursen von speziell ausgebildeten Trainerinnen und Trainern. Mit den grundlegenden Gesprächs- und Problemlösefertigkeiten sprechen Paare über wichtige Themen ihrer Partnerschaft und können auch noch Jahre danach vom EPL-Training profitieren.

Robin Schröder, Januar 2016