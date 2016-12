Englisch-Coaching im Kinderzimmer

Es ist eine Win-Win-Situation im kulturellen wie finanziellen Sinn: Junge US-Amerikaner möchten unsere Kultur in einer deutschen Gastfamilie kennenlernen und bieten im Gegenzug Englischunterricht an. Home Teaching nennt sich das Konzept, für das man als Gastgeber nicht viel benötigt außer einem freien Zimmer und die Bereitschaft, mit dem Gast für vier bis zwölf Wochen das Familienleben zu teilen.

Sprachtraining zuhause

In den eigenen vier Wänden lassen sich dadurch Konversationsstunden so vereinbaren, wie sie in den Alltag passen. Bis zu 15 Stunden pro Woche darf der Tutor seiner Gastfamilie die englische Sprache näherbringen. Aus finanzieller Sicht ist dies eine sehr günstige Alternative, denn die Kosten für Verpflegung des Gastes und Leistungen der Vermittlungsagentur sind überschaubar und liegen deutlich unterhalb der Kosten für einen studentischen Nachhilfelehrer. Darüber hinaus gewinnen Gast und Gastgeber wertvolle Einblicke in die jeweils andere Kultur und erweitern ihren Horizont.

Spaß ohne Leistungsdruck

Immer mehr Eltern entdecken das Home Teaching als Möglichkeit, ihre Kinder an den Fremdsprachenerwerb heranzuführen und Freude an der englischen Sprache zu vermitteln.

„Viele Kinder erleben schon in der Schule einen solchen Leistungsdruck, dass es fraglich ist, wie sinnvoll darüber hinaus noch klassischer Nachhilfeunterricht ist“, sagt Vermittlerin Anne Baldsiefen. „Tutoren hingegen sind für eine gewisse Zeit Teil der Familie und vor allem ein Freund, mit dem man Spaß hat. Es wird locker auf Englisch geplaudert, es können Spiele gespielt, gesungen oder gerätselt werden. Das fördert die Neugier und stärkt das Selbstvertrauen der Kinder im Umgang mit der englischen Sprache.“

Rechtzeitig suchen

Die meisten Tutoren kommen in den Sommermonaten zwischen Mai und September nach Deutschland. Es empfiehlt sich, ein bis drei Monate früher auf die Suche gehen und sich Hilfe von einer Agentur zu holen. Die Vermittlung eines Tutors kostet bei der Kölner Agentur MultiKultur e.K. zwischen 300 und 450 Euro. Aber was bringen die Englisch-Tutoren eigentlich mit? Das typische Profil:

• Überwiegend US-Amerikaner, aber auch andere Englisch-Muttersprachler

• Meist zwischen 19 und 25 Jahren jung

• Manchmal mit Erfahrungen im Unterrichten der englischen Sprache

• Für die jungen Leute ist Tutoring eine interessante Möglichkeit, sich bis zu 3 Monate in Deutschland aufzuhalten, unsere Kultur kennen zu lernen und unsere Städte und touristischen Attraktionen zu bereisen.

Was die Gastgeber bieten:

• Ein eigenes Zimmer und 3 Mahlzeiten am Tag

• Integration des Tutors ins Familienleben, Kennenlernen deutscher Kultur, regionaler Speisen und Bräuche

Robin Schröder, Mai 2016