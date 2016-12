Emys Sachbuchpreis Juni

Mit diesem Buch lernen Kinder das richtige Kompostieren und die daran beteiligten Organismen kennen. Das Thema wird angegangen mit Experimenten, Stickern und Spielen, aber auch mit einem sehr gründlichen Aufbau von Grundkenntnissen, wie zum Beispiel zur Bodenstruktur, dem Kreislauf des Lebens und der am Kompost beteiligten Wurmarten, Pilze und Mikroorganismen wie Bakterien, Protozoen und Archaen.

Wurmbestimmung für Anfänger



Das Buch enthält Anleitungen zur genauen Wurmbestimmung und dazu, in welchen Bodenschichten die unterschiedlichen Arten vorkommen. Wissenschaftliche Fachbegriffe werden kindgerecht, aber detailgenau erklärt, und es wird beschrieben, wie man sich seinen eigenen Komposthaufen anlegt. An einer Drehscheibe lässt sich zudem ablesen, wie lange und ob Abfälle überhaupt verrotten und in welchen Mengen sie auf den Kompost geworfen werden dürfen.

Und falls es trotz korrekter Vorgehensweise mit dem Kompostieren nicht klappen sollte, gibt es dazu Seiten mit Problemlösungen … Empfohlen ist das Buch ab 6 Jahren, aber zu Recht ist es vom Verlag als Kompost-Buch für Familien betitelt. Für uns der Emys-Preisträger für den Juni 2015!

Ulrike Clausen, Oktober 2015

Ben Raskin: Der Wurm, mein bester Freund, Haupt Verlag, Bern 2015, 48 Seiten, ISBN 978-3-258-07870-0, 19,99 Euro, ab 6 Jahren

Hier geht es zur Seite von Emys Sachbuchpreis!