Emys Sachbuchpreis Dezember

Es kommen Menschen zu Wort, die die unterschiedlichsten Ansichten von der Schwulen Subkultur haben, die nicht immer mit Körperkult und unverbindlichem Sex einhergehen, so dass Jugendliche unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten haben.

„How to be Gay – alles über Coming-out, Sex, Gender und Liebe“ erzählt sehr direkt, mit viel Witz und Augenzwinkern über die verschiedenste Erfahrungen mit Sex und sexueller Identität.

James Dawson: „How to be Gay – alles über Coming-out, Sex, Gender und Liebe“

S. Fischer Verlag 2015

9,99 Euro

ab 14 Jahren