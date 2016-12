Emys Sachbuchpreis August

Ein Roman als Kandidat für eine Sachbuchpreisauszeichnung? Wir sagen ja, denn in „Herrn Swart brummt der Schädel oder wie das Denken im Kopf die Richtung wechseln kann“ werden nicht nur die Philosophen Aristoteles, Kant, Aquin, Augustinus, Mill, Kristeva, Locke, Arendt, Descartes, Spinoza, Socrates, Platon, Marx und Nietzsche für Jugendliche gut verständlich vorgestellt, sondern durch die Rahmenhandlung auch in einen Alltagsbezug gesetzt.

Lebendige Philosophie



Herr Swart, der Philosophielehrer dieser Geschichte, klettert dazu mit den SchülerInnen in den Keller, um das Höhlengleichnis von Platon am eigenen Leib zu erfahren. Die Jugendlichen werden zu Diskussionen angeregt, sie sollen sich die Köpfe heiß reden und intensiv nachdenken, was sich auch auf die Alltagsprobleme der einzelnen Jugendlichen dieser Geschichte auswirkt.

Ein Roman, der zeigt, dass Philosophie jede Menge mit uns und unserem Alltag zu tun haben kann. Durch den gut aufbereiteten Sachinhalt, mit Aspekten der Lebensgeschichte der Philosophen und Philosophinnen und deren philosophischen Theorien geht die August-Emys an „Herrn Swart“.

Nicole Luft, Oktober 2015

Janny van der Molen: Herrn Swart brummt der Schädel oder wie das Denken im Kopf die Richtung wechseln kann, Gabriel Verlag, Stuttgart 2015, 240 Seiten, ISBN 978-3-522-30412-2, 19,99 Euro, 12 bis 15 Jahre



