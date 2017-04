Ewige Gefühlsschwankungen, unstillbarer Heißhunger und höllische Schmerzen - das alles sind Alltäglichkeiten in einer Woche voller Erdbeertage. Gerade in der Anfangsphase kann die Periode ganz schön unangenehm sein und für viel Konfliktpotential sorgen.

In dem Buch „Eine Woche voller Erdbeertage- von Hormonen und anderen Katastrophen" haben 12 Autorinnen Kurzgeschichten rund um das Thema Menstruation geschrieben und aus dem Blickwinkel junger Protagonistinnen ganz unterschiedliche Probleme geschildert. So dreht sich vieles auch um Freundschaft, Familie, Hygiene und die erste Liebe.

Mädchen ab 14 Jahren soll dabei geholfen werden, mit dem alltäglichen Wahnsinn während der Periode zurecht zu kommen. Fragen und Ängste, die mit der Menstruation zusammenhängen, werden genommen und viel Mut gemacht.

Katrin Adler, März 2017