Eine Nacht mit Tiger & Co.

Riesengroße braun-schwarze Augen schauen mich neugierig an. Eine hellbraune Fellnase schiebt sich heran, eine Unterlippe stülpt sich um und plötzlich ist da ein langes, blauschwärzliches Etwas, das sich um meine Finger windet. Behutsam schlingt es sich um das Bananenstück in meiner Hand und zieht es ins Maul. Vorsichtig lege ich meine Hand auf den Nasenrücken, gleite zu den samtweichen Nüstern und streichle vorsichtig das Fell. Was für ein Feeling, Aug in Aug mit einer Giraffe!

Ganz nah dran

Während wir vor vier ausgewachsenen Giraffen stehen, erzählt die Tierpflegerin im Hintergrund, dass die Zungen von Giraffen bis zu 45 Zentimeter lang werden. Aber wir sind auch so schon überwältigt von diesen friedlichen Giganten mit dem markanten Fell. Denn so nah kommt man ihnen gewöhnlich im Kölner Zoo nicht. Wir, das sind elf Erwachsene und dreizehn Kinder von 5 bis 15 Jahren. Mit Isomatten und Schlafsäcken haben wir uns Samstagvormittag im Kölner Zoo eingefunden, um den Tag und vor allem die Nacht hier zu verbringen. Nach der Sicherungseinweisung geht’s zu unserem Zeltplatz – gleich neben den Paradieskranichen, deren Junges erst eine Woche zuvor geschlüpft war.



Links: Auch die Eltern freuen sich über Giraffen. / Rechts: Beschäftigungsfutter für die Kapuzineraffen

Das Leben der Tiere

Beim Kennenlernen erfahren wir schon viel voneinander: Tim (13) mag am liebsten Orangensaft, Oskar (9) ist mit seinem Patenonkel Peter gekommen, Merle (14) sogar extra aus Bremen, Greta (9) tanzt Ballett und ihr Vater Claus kocht gerne – was ihm am Abend die Rolle des Grillmeisters einbringt. Doch schon geht es zu den Nilkrokodilen im Hippodom und ins Madagaskarhaus. Im Südamerikahaus basteln wir Beschäftigungsfutter für die intelligenten Kapuzineraffen. Überall erfahren wir viel über das Leben der Tiere in Freiheit und im Zoo. Unsere Zoobegleiterinnen wissen unermüdlich zu erzählen – und die Tierpfleger kennen ihre Pappenheimer ganz genau.

Nachdem die Kinder für die Flusspferde Albert, Jenny und Afro den Futterplatz bereitet haben – erst tüchtig kehren, dann das Heu darauf und schließlich schwungvoll Möhren, Äpfel und Salat verteilen – müssen wir uns entscheiden: Wollen wir gleich im Urwaldhaus die alte Orang-Utan-Dame Tilda und den Rest vom Clan besuchen? Oder lieber im Elefantenhaus Papier aus Pulpe – iiieh, das ist ja Elefantenkacke – schöpfen?



Links: Futter für die Flusspferde / Rechts: Im Elefantenhaus vor dem Frühstück

Wenn es Nacht wird im Zoo

Im späten Abendlicht streichen wir erneut durch den Zoo, der jetzt menschenleer ist. Ganz andere Töne als im Trubel des Tages nehmen wir wahr. Und dann die Überraschung: die Fortsetzung der Nachtwanderung mit verbundenen Augen! Alle Sinne sind nun aktiviert, Gerüche, Geräusche, Gelände, die Anspannung des Menschleins an der Hand – alles ist so viel deutlicher. Dann heißt es, Augenbinde ab ... und wir stehen vor dem Tiger, er ist zum Greifen nah und schaut uns an – durch die Gitterstäbe, puh. Später, nachdem wir am Lagerfeuer den Tag haben Revue passieren lassen, zieht es nach und nach alle in die geräumigen Zelte. Ab in den Schlafsack und träumen ...

Der zweite Tag

... bis zum vielstimmigen Morgenkonzert aller Vogelviecher des Zoos, angestimmt vom „Schreikranich“ gleich neben unserem Lager. Noch vor dem Frühstück sind wir im Elefantenhaus angemeldet: Wir nehmen zunächst am Targettraining von Maha Kumari und Laongdaw teil. Für jede gelungene „Darbietung“ gibt es ein Stück Apfel – bis auch wir dem neugierig heranschlenkernden Rüssel

Apfelstücke entgegenstrecken dürfen, die raue Haut streicheln und den grauen Damen sogar ins Maul langen – die Zunge ist ganz schön glitschig! Iiieh! Was für ein Unterschied zur Giraffe! „Gar nicht abgespult“, so loben die Kinder beim Abschied unsere Zoobegleiterinnen für die kompetente Führung. Alle sind sich einig, dass es toll ist, so nah „an die Seele der Tiere“ heranzukommen. Wer will, kann jetzt noch den ganzen Tag im Zoo bleiben, aber Achtung: Wenn um 18 Uhr die Tore schließen, müssen auch wir wieder raus.

Martina Dammrat, Oktober 2016