Ein Känguru wie Du

Auf die Bühne rollt ein feuerrotes Spielmobil und heraus klettern ein Dompteur, genannt Trainer, ein schwarzer Panther namens Lucky, und Pascha, ein weißer Tiger. Es wird hart trainiert, denn am Abend geht es beim Zirkuswettbewerb um den goldenen Pokal. Doch während der Generalprobe beschleicht die Raubkatzen ein ungutes Gefühl.

Irgendwie ist der Trainer ja schon komisch, so in seinem lila Satinhemd, mit der knappen Leopardenunterhose auf der Leine und dem ganzen Parfüm! Außerdem kann er gut kochen, hört den ganzen Tag Mozart, ist gefühlvoll, liest Bücher und will nicht heiraten – UUAAHH, Hilfe, der ist schwul! Mit so einem gehen wir nicht in die Manege, beschließen die Raubkatzen und hauen ab – ans Meer. Zurück bleibt ein trauriger Trainer, der die Welt nicht mehr versteht.

Schwul ist cool

Lucky und Pascha indes haben ihr Abenteuer nicht bis ans Ende gedacht. Als sie, von einem Gewitter überrascht, zusammengekauert unter ihrem Badelaken Schutz suchen, erinnern sie sich melancholisch ihres Trainers, der ihnen Abend für Abend Märchen vorgelesen und sie mit dem Fläschchen großgezogen hat ... Da taucht plötzlich, wie aus dem Nichts, ein boxendes Känguru auf: Django. Django ist stark, der ewige Siegertyp.

Den Raubkatzen gefällt es, so eine coole Socke als Freund zu haben. Und Django findet Gefallen an der Gesellschaft der „kleinen Mietzekatzen in Badehosen“ und an ihrer Zirkusnummer. Als klar wird, dass das unbesiegbare, coole Känguru ein schwules Känguru ist, realisieren Pascha und Lucky langsam, dass die Welt bunt ist und jeder so leben sollte, wie er glücklich ist, denn Liebe ist immer schön, egal ob „Männchen, Weibchen oder Ananas“ – Hauptsache man liebt überhaupt irgendwas! Und schon kommt den Raubtieren die Idee, ihren schwulen Freund Django mit ihrem schwulen Trainer zu verkuppeln, um dann von den beiden adoptiert zu werden und endlich in einer richtigen Familie zu leben. Gesagt, getan! Aber ganz so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, lässt sich die Sache dann doch nicht eintüten ...

Jede Jeck es anders

In dem Stück „Ein Känguru wie Du“ prallen jede Menge Wahrheiten, Halbwahrheiten, Vorurteile, Unsicherheiten und sonstige Klischees aufeinander – doch zum Schluss, wie so oft in Köln, bleibt es bei dem Fazit: Jede Jeck es anders un et hätt noch immer jot jejange!



Anton, neun Jahre alt und wie immer meine Theaterbegleitung, meinte beim Rausgehen: „Mama, das Stück ging ja nur über schwul – warum?“ Eigentlich schön zu sehen, dass das Thema Schwulsein für ihn keinen besonderen Stellenwert hat. Mag sein, dass in seinem Umfeld damit natürlich genug umgegangen wird und die Neugierde bereits befriedigt ist. Vielleicht liegt es aber auch nur am Alter – obwohl der Sexualkundeunterricht in der Schule noch gar nicht stattgefunden hat. Wie dem auch sei, gelangweilt hat er sich auf jeden Fall nicht. Und den Kindern, für die das Thema eher befremdlich oder neu ist, verschaffen die Parallelen mit der Tierwelt sicherlich einen Aha-Effekt beziehungsweise erleichtern den Umgang damit.

Und da aller guten Dinge drei sind, noch ein weiteres Fazit hinterher: „Ein Känguru wie du" ist toll inszeniert und bietet überraschende Perspektivwechsel. Dank geschickter Toneinspielungen und Scheinwerferlichtkegel, saßen Anton und ich mal mitten unter den Zuschauern im Kuppelzelt des Zirkus, mal befanden wir uns gemeinsam mit den Artisten hinterm Vorhang.



Und jetzt HEPP, alle Mann auf Welttournee!

Sue Herrmann, Februar 2016