Ein Dorf für ein Kind

In dem traditionsreichen Josefshaus leben die Kinder in Wohngruppen mit großfamilienähnlichen Strukturen. 16 Parteien zählt das Heim, die meisten Kinder befinden sich nicht im Stammhaus sondern sind über das ländliche Gebiet von Olpe verteilt. Sie leben auf Dörfern, zum Teil in umgebauten Bauernhöfen, besuchen die örtlichen Schulen und Vereine, kennen die Nachbarn, dürfen Freunde einladen.

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen“, sagt die stellvertretende Leiterin des Josefshaus, Hildegard Stähler, und zitiert damit ein afrikanisches Sprichwort. Die Kinder sollen so normal wie möglich aufwachsen, sich nicht als „Heimkind“ erleben. Das Stigma würde die Last, die sie schon in jungen Jahren tragen, noch erschweren. Weil ihr Kindeswohl in den Herkunftsfamilien gefährdet ist und die ambulante Familienhilfe nicht mehr greift, kommen sie ins Josefshaus.

Wer in Kinder investiert, investiert in Zukunft

So kümmerte sich schon Gründerin und Ordensschwester Maria Theresia Bonzel Ende des 19. Jahrhunderts um Kinder berufstätiger, erkrankter oder verstorbener Eltern. Bereits damals hatte die Franziskanerin erkannt: Wer in Kinder investiert, investiert in die Zukunft einer Gesellschaft. So oder ähnlich muss Stähler immer wieder argumentieren, wenn es um die Beschaffung von Mitteln geht. Ein aktueller Wunsch: „Wir würden gerne zusätzliche therapeutische Angebote für die Kinder finanzieren“. Ein Punkt, der sicher noch mehr an Bedeutung gewinnt, wenn die Flut unbegleiteter Flüchtlingskindern über die Grenzen der Großstädte hinaus auch das ländliche Olpe erreichen sollte.

Wer die Arbeit im Josefshaus unterstützen möchte, kann online spenden.

Anja Tischer, August 2015