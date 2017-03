Earth Hour 2017

Als Zeichen für den Klimaschutz werden am Samstag, den 25. März 2017, rund um den Globus die Lichter ausgehen. Auch die Stadt Köln wird sich wieder an der weltweiten „Earth Hour", die in diesem Jahr bereits zum elften Mal stattfindet, beteiligen.

Um 20.30 Uhr wird an diesem Tag für eine Stunde die Beleuchtung bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten abgestellt. Zusätzlich sollen die Menschen zuhause für eine Stunde das Licht löschen. In Köln wird in Abstimmung mit der RheinEnergie AG und dem Kölner Metropolitankapitel die Beleuchtung des Kölner Doms, der Hohenzollernbrücke und der zwölf romanischen Kirchen ausgeschaltet.

Also werdet Teil des weltweiten Klimaschutz-Projekt und schaltet die Lichter aus!

Die Earth Hour wurde von der Naturschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) ins Leben gerufen und gilt als weltweit größte Klimaschutzaktion. Erstmals 2007 im australischen Sydney durchgeführt, nehmen mittlerweile mehr als 178 Länder und über 700 Städte an diesem Projekt teil.

Katrin Adler, März 2017