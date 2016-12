Duckomenta

Enten gingen mit uns den Weg vom Neandertal durch alle Hochkulturen der Antike, des Mittelalters, bis in die Moderne. Und dabei scheinen sie öfter in die Geschicke der Menschheit eingegriffen zu haben, als es die offizielle Geschichtsschreibung zugeben mag.

Als Weltpremiere wird im Neanderthal Museum erstmals der „Duck-Neanderthaler" der Öffentlichkeit präsentiert. Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist die große ägyptische Grabkammer mit zahlreichen entisch-altägyptischen Funden. Weitere archäologische Funde, Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen zeugen von der rätselhaften entischen Zivilisation.

Augenzwinkernde Neuinterpretation bekannter Werke

Und was hat es nun im Ernst mit dieser ungewöhnlichen Ausstellung auf sich? Die berühmte Gletschermumie Dötzi, Venus von Willenduck, Pharao Duckamun, Mona Lisa als Ente oder Albert Einstein mit Schnabel - Jedes der über 100 Exponate ist ein überraschendes Wiedersehen mit bekannten Kunst- und Kulturobjekten von Weltrang. Sie werden in der Ausstellung augenzwinkernd, aber künstlerisch hoch anspruchsvoll neu interpretiert. Die Begleittexte zu den Exponaten enthüllen die Hintergründe ihrer geheimen Entstehung. Über die Duckfretete heißt es beispielsweise: „Fundort dieser Büste sind die Ruinen einer ägyptischen Bildhauerwerkstatt. Es handelt sich vermutlich um eine Darstellung Königin Duckfretetes, die bis heute als eine der schönsten Enten der Welt gilt."

Die Macher: die Berliner Künstlergruppe „interDuck"

Hinter der amüsanten Umdeutung unserer Weltgeschichte steht die Berliner Künstlergruppe „interDuck". Sie widmet sich seit rund 30 Jahren in immer neuen Facetten dem „Enten-Universum". Inzwischen umfasst der Enten-Kosmos hunderte Exponate. Eckhart Bauer, emeritierter Professor der Kunstsoziologie, ist der Gründer der Gruppe. Seine ehemaligen Studenten sind heute hauptberuflich Grafiker, Illustratoren oder Professoren und arbeiten in ihrer Freizeit am Konzept ihrer alternativen Kunstgeschichte. Um die Meisterwerke der Kunstgeschichte ins „Entische" zu übersetzen, befasst sich die Gruppe intensiv mit den Originalen, ihrer Entstehungsgeschichte und den Menschen, die zu der Entstehungszeit lebten.

Die Duckomenta verspricht, ein Riesenspaß für die gesamte Familie zu werden. Auch für Besucher mit Interesse an Kunstgeschichte sowie für Comic-Fans wird sie eine witzige und lehrreiche Entdeckungsreise - sozusagen zum Schnabel der Welt.

Anja Tischer, Mai 2016

Fotos © interDuck