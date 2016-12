Ich habe es am Wochenende gesehen und bin immer noch ganz hin und weg: „Drei goldene Perlen" von der Tanzetage war ein Fest für Augen und Ohren! Aufgeführt wurde das Stück am 28. und 29. Mai im wunderschönen Theater im Erholungshaus in Leverkusen. Mit seinen 700 Plätzen und dem schweren Samtvorhang, der eine beeindruckend große Bühne verdeckte, wirkte der Raum allein schon imposant.

Liebevolle Umsetzung



Es begann die rührende Geschichte über eine Nixe im Reich der Muschelkönigin, die nach 3 goldenen Perlen sucht, weil sie Herzenswünsche erfüllen können. Sie macht sich auf die Suche und erlebt faszinierende Abenteuer im Meer, in der Eiswelt und am Strand einer Südseeinsel. Was aber noch beeindruckender als die Geschichte selbst ist, war die Umsetzung.

Mit sehr viel Liebe zum Detail wurden die Kostüme designt und geschneidert. Nichts wirkt improvisiert. Und alle Laien-Tänzer der Tanzschule „Tanzetage" durften mitmachen. Da gab es die Mini-Eisbären-Gang, die so unbeholfen über die Bühne stolperte, dass ich total gerührt war; und die quirligen Seepferdchen, die für ihre Altersklasse schon komplexe Choreographien meisterten; außerdem imposante Contemporary-Solos und natürlich ganz klassische Balletteinlagen, die mit ihrer Grazie und Perfektion vergessen ließen, dass wir in einem Laientanztheater waren.

Einfach nur schön, diese drei Stunden Vorstellung – welche übrigens mit Standing Ovations und minutenlangem Applaus für die knapp 250 Darsteller und die Initiatoren Sabina Fröhler und Claudia Kothen enden. Ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein, dann aber mit der ganzen Familie!

Katrin Kiepe, Mai 2016