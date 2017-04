Mit dem Buch „Draw my life" kann nun jeder sein eigenes Leben durch ein paar einfache Strichzeichnungen festhalten. Egal ob lustige, traurige, peinliche oder bedeutsame Momente; das liebevoll gestaltete Ausfüllbuch lässt alle Möglichkeiten offen. So kann man Strich für Strich sein individuelles Lebensbild erschaffen, das wichtige Erinnerungen einfängt und festhält. Alles was man dazu braucht sind Buntstifte und Zeit. Zeichnerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Katrin Adler, März 2017