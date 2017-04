Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe?

Das Tourneetheaterstück spielt Zartbitter vor ca. 30 bis 50 kindlichen Zuschauern – in Kitas, Kirchengemeinden, Familienbildungsstätten… Auch Eltern sind eingeladen, in die Welt des kindlichen Spiels einzutauchen. Auf den Elternabenden wird nach der Theateraufführung jeweils ein Kurzreferat zum Themenbereich Doktorspiele gehalten, um anschließend mit den Müttern und Vätern ins Gespräch zu kommen. Das Theaterstück wird von Alexe Limbach und Imke Schreiber im Wechsel als Solostück gespielt. Beide sind Theaterpädagoginnen und stehen seit vielen Jahren für Zartbitter auf der Bühne. Sie verfügen über Zusatzqualifikationen als Traumapädagogin oder Coach bzw. haben Berufserfahrung als Erzieherin. Regie führte Angelika Pohlert, künstlerische Leiterin des Theaterpädagogischen Zentrums (TpZ).

Sina und Tim spielen Doktor Präventionstheaterstück zu Doktorspiel und Zärtlichkeit für Mädchen und Jungen ab 3 Jahre In Anlehnung an das Bilderbuch Sina und Tim produzierte Zartbitter das Kindertheaterstück Sina und Tim spielen Doktor. Die Kindergarderobe einer Kita wird zur Bühne, auf der Puppen, Stofftiere, Stiefel und andere Gegenstände lebendig werden. Sie erzählen über die Spiele von Sina, Tim und den anderen Kindern, die miteinander Raketen starten, Memory, Mutter-Vater-Kind und Doktor spielen. Die kindlichen Zuschauer lernen Sina, eine Puppe mit Migrationshintergrund, und ihren Freund Tim kennen. Die beiden haben ein Problem, denn Arno, ein großer Kindergartenjunge, will mit den beiden Doktor spielen und Handlungen durchsetzten, die die beiden nicht möchten. Die beiden Puppenkinder holen sich bei der Erzieherin Hilfe. Selbstverständlich wurde das Puppentheaterstück mit der für Zartbitter-Theaterstücke typischen Lebensfreude inszeniert. Es ist ein sehr liebevoll gestaltetes Theaterstück, das bereits drei- und vierjährige Mädchen und Jungen ermutigt, ihre persönlichen Grenzen zu vertreten und sich im Falle von Grenzverletzungen Hilfe zu bei Erwachsenen zu holen.

Bausteine des Präventionsprojektes sind: Sina und Jan Zartbitter-Pappbilderbuch zu Doktorspielen und Zärtlichkeit für Mädchen und Jungen ab 3 JahreSina, Tim und ihre Freundinnen und Freunde spielen gerne Mutter-Vater-Kind und Doktor. Jedes Kind bestimmt, von wem es untersucht werden will. Alle sind vorsichtig und machen nur, was den anderen gefällt.

Informationsmaterialien für Eltern und Fachkräfte in 12 Sprachen

Dank der Unterstützung von „wir helfen – Aktion des Kölner Stadtanzeigers für Kinder“ hatte Zartbitter die Möglichkeit, die Materialien des Präventionsprojektes in 12 Sprachen ins Netz zu stellen. Sowohl das Bilderbuch Sina und Tim, als auch die Regeln für Doktorspiele und umfangreiche Informationsmaterialien für Eltern und Fachkräfte zum Themenbereich „Doktorspiele und sexuelle Übergriffe“ stehen zum kostenlosen Download unter www.zartbitter.de.

Fortbildungen und Fachtagungen für pädagogische Fachkräfte

In Kölner Kitas bietet Zartbitter Informationsveranstaltungen für Erzieher und Fachberatung an. Ab Herbst wird Zartbitter zudem wieder Fachtagungen zum Themenbereich „sexuelle Übergriffe durch Kinder“ anbieten.

Hintergrundinformationen zum Thema „Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe“ findet ihr in der gleichnamigen Zartbitterbroschüre zum Download unter www.zartbitter.de, etwas umfangreichere Fachinformationen in dem Zartbitterhandbuch Grenzen achten! Kiwi-Verlag (hrsg. Von Ursula Enders)