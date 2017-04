DIY-Reisen voll im Trend!

Der Trend zum Do-it-yourself (DIY) - „Selbermachen statt kaufen" - hat längst auch in die Jugendherbergen Einzug gehalten. Für die Feriensaison 2017 haben einige Häuser im Rheinland neue Kreativprogramme entwickelt, in denen Kinder, Jugendliche und Familien nach eigenen Ideen schöne Dinge selbst herstellen, sowie neue Hobbys und Talente entdecken können. Ein DIY-Wochenende gibt es ab 74 Euro, eine einwöchige Kreativreise ab 179 Euro. Sie werden zu allen Ferienzeiten 2017 angeboten.



Unter dem Motto „Rock & Rose" lädt die Familien-Jugendherberge Morsbach beispielsweise Mädchen ab 12 Jahren in ihre Fashion- & Style-Werkstatt ein. Eine Woche lang tauchen sie in die Welt der Stoffe, Garne und Perlen ein und probieren sich in Handarbeitstechniken aus. Am Ende nehmen sie ein selbst gefertigtes und gestyltes Kleidungsstück mit nach Hause. Für Mütter und Töchter ab 10 Jahren hält die Jugendherberge den Wochenend-Workshop „Bag & Bling" bereit. In der Designwerkstatt stellen sie individuelle Handtaschen und darauf abgestimmte Schmuckkollektionen her. Mit Stoffmalerei, Perlenstickerei und Pailletten entstehen wahre Kunststücke und echte Hingucker.

DIY-Spielemanufaktur oder Bau- und Konstruktionscamp

In dem neuen Programm „DIY-Spielemanufaktur" der Familien-Jugendherberge Kleve lassen Familien ihrer Phantasie u.a. beim Basteln, Sägen, Schnitzen, Zeichnen, Kneten freien Lauf. An vier Thementagen werden - vom Design über den Bau bis zur Endabnahme im hauseigenen TÜV - Spiele und Spielzeug für drinnen und draußen hergestellt. Für Naturwissenschaft- und Technikfans ab 10 Jahren empfiehlt sich das 7-tägige Bau- und Konstruktions-Camp „Natur schafft Wissen" der Familien-Jugendherberge Neuss- Uedesheim. Hier dreht sich alles um Beobachtungen und Analysen, Tests und Experimente, Konstruktion und Bau. Nach dem Vorbild der Natur stellen die Teilnehmer gemeinsam Kräne, Mini-Flugzeuge und U-Boote nach eigenen Entwürfen her.

Biwaks bauen, Schalen brennen und Wildnispizza backen

In den Wochenend-Workshops „Wildniswissen" der Familien-Jugendherberge Bad Münstereifel üben sich Väter bzw. Mütter mit Kindern (zu jeweils unterschiedlichen Terminen) in den Überlebenstechniken der Naturvölker. Für Familien gibt es das „Wildniswissen" sogar als 7-Tage-Programm. Sie können inmitten herrlicher Natur Biwaks und Hütten bauen, aus Naturmaterial Werkzeuge schnitzen, Schalen brennen und eine selbst kreierte Wildnispizza backen und genießen. Wenn das keine schönen Ferienerlebnisse sind...

DJH, April 2017