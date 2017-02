Wie sieht die Stadt in 100 Jahren aus? Wie wird dort gearbeitet? Wie verbringen die Menschen ihre Freizeit? Und welche Verkehrsmittel nutzen sie? Diesen und weiteren Fragen können Schüler der Jahrgangsstufen vier bis sechs in einem bundesweiten Kunstwettbewerb des Schulzentrums Dialog nachgehen. Ihre Ideen dürfen die Kinder zeichnen, malen oder als Modell nachbauen. Es warten Preise in Höhe von insgesamt 600 Euro und Sachpreise. Bis zum 28. April können sich die Teilnehmer noch anmelden, Einsendeschluss für die Beiträge ist am 10. Juli. Die offizielle Preisverleihung findet dann im November im Schulzentrum Buchheim statt.

Anja Janßen, Februar 2017