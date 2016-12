Die Schauspielschule BellAcademia

Die Schüler lernen hier den Beruf der Schauspielerei kennen, sowohl im Film wie auch im Bühnenbereich. Sie haben die Möglichkeit, an TV-Movies mitzuwirken und einige der Schüler standen bereits für TV und Kinofilme vor der Kamera. Das Hauptaugenmerk der Schule liegt jedoch auf dem sauberen Erlernen des Handwerks der Schauspielerei. So stehen die Freude und das Wachsen an Herausforderungen, der Umgang mit Kritik und Adrenalin im Vordergrund.

Das Handwerk der Schauspielerei

Hierfür stehen den Kindern und Jugendlichen eine eigene Bühne mit Vorhang, Licht- und Tontechnik, Bühnenbildern, Requisiten und Kostümen zur Verfügung. Erfahrene und engagierte Lehrer runden den Unterricht ab.

Unterrichtet werden einmal wöchentlich Kinder und Jugendliche im Alter von:

2-4 Jahren,

4-7 Jahren

7-10 Jahren

11-14 Jahren

4-20 Jahren

Die Aufteilung in die Kurse erfolgt nach den individuellen Fähigkeiten und Vorkenntnissen. Für alle Altersklassen werden regelmäßig auch Ferienworkshops angeboten. Schnuppern darf man kostenlos nach vorheriger Anmeldung.

Für die Eltern gibt es einen separaten Aufenthaltsraum mit Kaffee, Tee und Zeitungslektüre, um das Warten zu verschönern.





© BellAcademica

Quelle: BellAcademia, November 2015