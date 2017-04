Wir kennen den Wolf heute eigentlich nur aus Märchen. Dort ist er meist gemein und frisst die „Guten". Dieses schlechte Image hat sicherlich mit dazu geführt, dass der Wolf in Deutschland ausgerottet wurde. Doch jetzt kehrt er zurück. Seit dem Jahr 2000 haben sich immer mehr Wölfe in Deutschland niedergelassen und auch in Nordrhein-Westfalen kommen ab und zu Wölfe vorbei. Bisher waren das nur „Durchzieher", grundsätzlich ist es aber denkbar, dass sich der Wolf auch in NRW niederlässt.

Zusammenleben von Mensch und Wolf

Die Ausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW" ist ein gemeinsames Projekt des NABU NRW und der NRW-Partnerzoos. Die Ausstellung will zeigen, wie Wölfe leben, wo sie sich bereits in Deutschland angesiedelt haben und wie ein Zusammenleben von Mensch und Wolf in der Kulturlandschaft möglich ist. So werden zum Beispiel Herdenschutzzäune gezeigt, die Wölfe wirksam von Schafen weghalten.

Infos für Kindergärten und Grundschulen

Der NABU bietet Kindergärten und Grundschulen ein kostenfreies Aktions- und Bildungspaket an, das Wissenswertes zum Thema Wolf und heimische Tierwelt vermittelt. Das Set enthält den Aktionsleitfaden „Auf den Spuren der Wölfe" inklusive CD und zehn „Rotkäppchen lügt"-Sticker. Außerdem im NABU-Shop erhältlich ist das Bilderbuch „Auf den Spuren der Wölfe", das den NABU-Wolfsexperten Markus Bathen bei der Arbeit begleitet. Es kostet 1 Euro plus Versand.

Aktionen rund um den Wolf

Die Ausstellung vermittelt interaktiv interessante Fakten zum Wolf, zeigt aber auch mögliche Konflikte auf. Für Kinder gibt es ein Wolfsquiz, Mitarbeiter von NABU und Zoo stehen für Fragen bereit. Am Sonntag, dem 2. April ist Eröffnung im Kölner Zoo mit vielen zusätzlichen Aktionen rund um die Ausstellung. Besuchen könnt ihr sie bis zum 30. April, dem Tag des Wolfes. An diesem wird es ebenfalls noch einmal besondere Aktionen und Informationen geben. Anschließend zieht die Ausstellung weiter in die Zoos von Gelsenkirchen, Wuppertal und Duisburg.

Infos für weiterführende Schulen

Für weiterführende Schulen hat der NABU sehr detaillierte und umfangreiche Unterrichtsmaterialien rund um den Wolf für verschiedene Jahrgänge und Fächer ausgearbeitet und bietet sie zum kostenfreien Download an. Auch unabhängig von Deutschunterricht, Bio, Englisch oder Politik sind die Materialien für Wolfinteressierte spannend.

Petra Hoffmann, März 2017