Die Pokémon-Jagd hat begonnen

Gesenkte Köpfe und Smartphones kennen wir alle mittlerweile nur zu gut, aber wieso tun sich diese sogenannten Smombies (eine Zusammensetzung aus den Worten Smartphone und Zombie) nun in Gruppen zusammen? Der Grund dafür ist einfach: Pokémon-Go, eine App, die die Grenzen von Realität und Spiel sozusagen ausschaltet. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Pokémons zu fangen.

Für jeden, der sich fragt, was denn diese Pokémons überhaupt sind, hier eine kurze Erklärung: Pokémon setzt sich aus Pocket (engl. für Tasche) und Monster zusammen und beschreibt die Protagonisten einer gleichnamigen Videospiel-Serie aus den 90ern. Vielleicht ist dem ein oder anderen auch schon mal die dazugehörige Serie ins Auge gesprungen. Egal ob Spiel, Serie oder App, Ziel ist es, ein „Pokémon-Meister" zu werden. Dafür müssen diese Wesen aber zunächst gefangen werden.

Eine digitale Schnitzeljagd

Die App, die momentan zahlreiche - vor allem jüngere Menschen - auf die Straßen lockt, kann man als eine Art digitale Schnitzeljagd bezeichnen. Per GPS wird dem Spieler angezeigt, wo sich Pokémons befinden. Wenn der Spieler an diesen Ort kommt, und sein Smartphone vor sich hält, aktiviert sich seine Kamera und es sieht für den Spieler tatsächlich so aus, als würde eines dieser Zeichentrick-Wesen direkt vor ihm stehen. Nun muss gehandelt werden: Ein virtueller Pokéball (der „Käfig" des Pokémon) muss zielgenau geworfen werden, um das Wesen zu fangen. Und soviel sei gesagt: Die Pokémons sind tatsächlich überall: Sogar das eigene Badezimmer ist vor ihnen nicht mehr sicher. Zu meinem Erschrecken - aber zur Freude meines Freundes. So kommt es, dass wir nun - zur Freude meinerseits - zahlreiche Spaziergänge unternehmen, wobei mein Freund dabei eher die Pokémons als mich im Visier hat...





Pokémons sind überall © pixabay.com

Achtung, junge Pokémon-Jäger!

Viele - vor allem die Nutzer selbst - sind der Meinung, dass die App Kinder und Jugendliche endlich mal wieder „nach draußen" lockt, immerhin muss man sich ja bewegen, wenn man die Pokémons „fangen" will. Doch auch kritische Stimmen werden laut. Die App kostet zwar kein Geld, aber die Spieler zahlen in gewisser Weise mit ihren persönlichen Daten: So werden Bewegungsprofile erstellt und mit dem Akzeptieren der App-Berechtigungen geht deren Zugriff auf persönliche Daten einher.

Im Play-Store ist die Pokémon-App mit sechs Jahren, im Apple-App-Store mit neun Jahren eingestuft. Da Kindern damit konfrontiert werden, Kaufanreizen standzuhalten, die eigene Spielzeit zu begrenzen und sicher im Straßenverkehr zu agieren, ist dieses Spiel nach einer Einschätzung des Spieleratgebers NRW eher ab 12 Jahren zu empfehlen. Wichtig ist, sich auch kritisch mit der App auseinanderzusetzen und vor allem jüngere „Pokémon-Jäger" auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Und übrigens: Augen auf! Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Im wahrscheinlichsten Fall wohl ein Smombie.

Lea Bindl, Juli 2016 (Quellen: „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht, Spieleratgeber NRW)