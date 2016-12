Die kleine Hummel Bommel

Nachdem die anderen Insektenkinder die kleine Hummel auslachen, erkennt diese, dass sie nur eine Portion Mut zum Fliegen braucht. Mutig muss sie auch für ihre Reise um die Welt auf der Suche nach dem Glück sein. Ob sie das nicht schon gefunden hat?

Mit viel Liebe zu ihren Figuren liest und spielt das Erfolgsteam Britta Sabbag und Maite Kelly ihre zwei reizenden Mut-Mach-Geschichten über eine kleine Hummel, die das Fliegen lernt und das Glück findet. Außerdem ist Maite Kelly noch mit drei Hummel-Bommel-Liedern zu hören (Du bist du, Wo ist das Glück, Das Glück ist zu Hause), die die wunderbare Botschaft transportieren: Jeder ist anders – und das ist gut! Ein wunderschönes Hörspiel, dass sich schon für Kinder ab vier Jahren eignet.

Britta Sabbag, geboren in Osnabrück, studierte Sprachwissenschaften, Psychologie und Pädagogik an der Universität Bonn. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums arbeitete sie sechs Jahre als Personalerin in verschiedenen Firmen. Als die Krise 2009 zuschlug, nutzte sie die Chance, um das zu tun, was sie schon immer wollte: schreiben. Ihr erster Roman Pinguinwetter wurde 2012 auf Anhieb zum Spiegel-Bestseller, der ebenfalls erfolgreich auf vielen Theaterbühnen in Deutschland und der Schweiz lief. Weitere Romane, Jugend- und Kinder- sowie Bilderbücher folgten. Ihre zweite Leidenschaft gilt dem Drehbuch; mehrere Stoffe befinden sich zurzeit in Entwicklung. Britta Sabbag lebt mit ihrem Partner in Bonn.

Maite Kelly, geboren 1979 als zweitjüngstes Kind der Kelly-Family, ist Sängerin, Tänzerin, Texterin und Schauspielerin. Ihre Hauptleidenschaft ist aber das Schreiben von Texten aller Art, von Liedtexten bis hin zu Drehbüchern. 2012 bekam sie mit Theo West den Umweltmedienpreis für TV und Medien für Da wird mir übel auf ZDFneo, eine der höchsten journalistischen Auszeichnungen. Mit der Hummel Bommel erfüllt sich Maite Kelly zusammen mit Britta Sabbag einen weiteren Schreibtraum.

