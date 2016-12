Die Hummel Bommel hat viel zu kleine Flügel zum Fliegen – das behaupten jedenfalls die anderen Insektenkinder. Doch schon bald erkennt Bommel, dass es zum Fliegen keine größeren Flügel, sondern eine Portion Mut braucht. Das Bilderbuch „Die kleine Hummel Bommel“ widmet sich den Themen Ich-Identität und Mut.

Die Autorinnen treffen

Die Autorinnen Maite Kelly und Britta Sabbag präsentieren ihre Geschichte am 17. September 2015 in der Thalia Buchhandlung im ehemaligen Kino Metropol Bonn. Während der Lesung wird die Musikerin Maite Kelly das Lied „Du bist Du“ singen, das in dem Bilderbuch eine zentrale Rolle spielt. Die Autorinnen stehen anschließend für eine Signierstunde zur Verfügung.

KÄNGURU plant ein Interview mit den Autorinnen am Tag der Lesung.

Anja Tischer, August 2015