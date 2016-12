Die Heinzelmännchen zu Köln - Karten zu gewinnen!

Wer glaubt denn eigentlich an Heinzelmännchen? Peter, der ein berühmter Musiker werden will, jedenfalls schon. Doch er muss die New Yorker Musikstudentin Eve erst von der Existenz der Heinzelmännchen überzeugen, denn obwohl Heinz und die anderen Heinzelmännchen immer wieder heimlich in die Begegnungen von Peter und Eve eingreifen, lacht Eve über die Leichtgläubigkeit Peters. Erst als Heinz die beiden jungen Musiker auf die Bühne einer einzigartigen Live-Show bringt, lässt sich Eve umstimmen. Denn es gibt nur ein Zaubermittel, mit dem Heinzelmännchen sichtbar werden können: die Macht der Musik.

Für die vergnügten Melodien und hitverdächtigen Songs der Jazzoper zeichnet Ingfried Hoffmann („Vom Fischer und seiner Frau") verantwortlich. Inszeniert wird die Aufführung von Kinderopernleiterin Brigitta Gillessen, die im StaatenHaus zuletzt Carl Orffs „Die Kluge" in Szene setzte.