Die Geschichte des Videospiels

Im Binarium, dem Deutschen Museum der digitalen Kultur in Dortmund, finden Computerliebhaber eine große Sammlung von Videospielkonsolen und klassischen Heimcomputern. Anhand von über 250 Exponaten erzählt das Museum die Geschichte der Videospielkonsolen von Ende der 1970er Jahre bis heute. Die Besucher dürfen an Stationen selbst aktiv werden und an frühen Konsolen, wie der Atari 2600, NES oder aktuellen Modellen wie der PS 4 oder Xbox One spielen. Im umgebauten Kart dürfen sie Autorennen fahren und im Cessna-Nachbau den Flugsimulator bedienen. Für die zweite Jahreshälfte plant das Museum weitere 1.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit persönlichen Computern, 3D-Drucker und Audio-/Video-Stationen.

Anja Janßen, Februar 2017