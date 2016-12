Die geheimnisvolle Welt der Pilze

Dank den vielen Tipps und Tricks zum Basteln mit Pilzen wird es beim Lesen nie langweilig. Da bekommt man schnell Lust, dem Wald mal wieder ein Besuch abzustatten und bei Gelegenheit nach ein paar Pilzen Ausschau zu halten.

Mitmachspiele und Bastelideen



Mit vielen Bildern, Rate- und anderen Mitmachspielen und Bastelideen ist das farbenfroh illustrierte Kinderbuch sehr anschaulich gestaltet. Es fordert die jungen Leser auf, sich aktiv zu beteiligen und das Gelesene in Form eines Rätsels, eines anderen Mitmachspiels oder Experimentes zu verarbeiten und zu wiederholen.

Das Buch bietet beispielsweise Tabellen, in denen das Kind vermerken kann, wo es welche Pilze gefunden hat. Man lernt aber auch, aus Pilzen Papier herzustellen oder das Alter von Pilzen anhand des Durchmessers eines Hexenrings zu bestimmen.



Durch die Kombination von leichteren Aufgaben und anspruchsvolleren Experimenten spricht das von Rita und Frank Lüder liebevoll gestaltete Naturbuch sowohl jüngere als auch schon etwas ältere Kinder an.



Leonie Nüsing, Oktober 2015