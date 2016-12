Die Garten-Nomaden

Ihr kleines Stück „Gartenglück“ mieten können Familien in Weiden, Dellbrück, Dünnwald und Hochkirchen. Die Parzellen werden vom Bauer in langen Reihen zur Selbstversorgung mit Gemüse, Kräutern und Blumen bepflanzt.

Im „Neuland“ an der Koblenzer Straße kann jeder nach Herzenslust Tomaten ziehen, Feldsalat säen, Erdbeeren zupfen und Grünkohl ernten. Oder in der Erde wühlen, Wissen sammeln, multikulturelle Gemeinschaft erleben oder einfach die Füße hochlegen. Alles gehört allen, jeder ist verantwortlich. Aber alles auf Zeit. Gepflanzt wird nur in beweglichen Kästen, Kübeln und Säcken, nicht in die Erde. Alles ist transportabel – vom Gartencafé bis zum Toilettenhäuschen. Sobald das Areal bebaut wird, ziehen die Neuland-Nomaden weiter.

Auf dem Deck eines Parkhauses oder in einer Industriehalle

Das hat der Gartenbahnhof Ehrenfeld schon einmal erlebt. Vor dem Umzug auf das Gelände des Güterbahnhofs im September 2013 war die mobile „Gartenwerkstadt“ zwei Jahre lang am Grünen Weg beheimatet. Jede Woche werden hier offene Gartentreffs angeboten und ab und an Mitmach-Workshops organisiert. In den warmen Monaten gibt es ein spezielles Kinderprogramm.

Grenzenlos Gärtnern bietet auch die mobile Pflanzstelle Köln-Kalk. Läuft der Mietvertrag aus, zieht der Verein mit seiner offenen Begegnungsstätte weiter – auf das oberste Deck eines Parkhauses, in eine Industriehalle oder auf eine der vielen weiteren Brachflächen im Stadtgebiet. Diese Unabhängigkeit vom Boden macht auch einen Anbau auf belasteten oder versiegelten Flächen möglich. In den rückenschonenden Hochbeeten fällt die Arbeit auch Senioren und Rollstuhlfahrern leichter.

Andrea Floß, Mai 2015