Bis das Ergebnis der Fruchtwasser-Untersuchung feststeht, versucht sich Natalia nicht mit ihrem ungeborenen Kind zu identifizieren – sie ist „schwanger auf Probe“. Denn sollte ihr Baby eine Behinderung haben, möchte es die Mutter nicht zur Welt bringen. Alexandra und Marco hingegen verzichten auf derartige Tests der Pränataldiagnostik und möchten ihr Kind so annehmen, wie es ist. In der Dokumentation „Der Traum vom perfekten Kind“ von "Die Story im Ersten begleitet ein Filmteam über mehrere Monate Paare, die ein Kind erwarten. Sie alle stehen vor der Frage: Wie viele und welche Methoden der Pränataldiagnostik sollen wir nutzen?

Neu: Der Gen-Check durchleuchtet das ungeborene Kind.

Denn die Wissenschaft schafft immer mehr Möglichkeiten. Erst kam die Fruchtwasser-Untersuchung auf den Markt, nun gibt es den „Gen-Check“ – die „sanftere“ Methode und eine Revolution in der Medizin. Eine Blutprobe der Schwangeren reicht aus, damit Humangenetiker die kompletten Gene des ungeborenen Kindes auf Ungereimtheiten durchleuchten können. Medizinethiker beklagen, dass Eltern vor den Untersuchungen oft mangelhaft beraten werden und viele Paare hinterher nicht wissen, wie sie mit den Ergebnissen umgehen sollen.

Wie weit darf der Mensch gehen?

Eindrucksvoll schildert der Film, vor welchen Möglichkeiten und damit verbundenen Konflikten werdende Eltern in unserer „schönen neuen Welt“ stehen und welche ethischen Fragen der medizinische Fortschritt aufwirft. Ist Pränataldiagnostik nichts anderes mehr als Rasterfahndung? Was berechtigt den Menschen dazu, Kinder auszusortieren? Und wo führt das alles hin? Bisher ist es in Deutschland verboten, im Gen-Check die Veranlagung eines Kindes für Krankheiten im Alter wie Darm- oder Brustkrebs nachzuweisen. Bisher. Einige Länder haben in diesem Punkt schon grünes Licht gegeben ...

Anja Tischer, März 2015