Der richtige Umgang mit Chat-Apps

Chat-Apps erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei Heranwachsenden und sind oftmals der Grund für den Wunsch nach einem Smartphone. Doch viele Eltern sind besorgt, was den sozialen Druck, die geringe Kontrollmöglichkeit und den unzulänglichen Jugend- und Datenschutz betrifft. Viele der bekannten Dienste sind ohnehin laut AGB der Anbieter erst ab 13 Jahren erlaubt, prüfen jedoch nicht verlässlich das Alter. „Es ist wichtig, dass Eltern sich vorab über die App informieren, sie zusammen mit dem Kind einrichten, Nutzungsregeln vereinbaren und im Gespräch bleiben, mit wem das Kind Kontakt hält", rät SCHAU HIN!-Mediencoach Kristin Langer.

Nutzerrechte und AGB checken

Gerade wenn das Kind noch unerfahren im Umgang mit dem eigenen Smartphone ist, sollte das Installieren von Apps Elternsache sein. So können Eltern in den Stores den Download von Apps mit einem Passwort sichern oder sich vor der Installation auf der Seite von SCHAU-HIN oder Handysektor über die App informieren. Dabei sollte man besonders auf die Zugriffsrechte, die AGB und die Datenschutzbestimmungen achten, um zu prüfen, welche Daten wie genutzt werden. Eltern können auch Alternativen wie Threema anbieten, die laut Stiftung Warentest besser beim Datenschutz abschneiden. Gerade für Kinder geeignet ist auch die Seitenstark-Chat-App mit moderierten Chats.

Einstellungen prüfen

Nach dem Download sollten alle möglichen Einstellungen überprüft werden. Statusanzeige und Profilbild sind bei WhatsApp so auszuwählen, dass sie wenig über die eigene Person verraten, und nur „Kontakten" angezeigt werden. Bei der Anzeige, wann man zuletzt online war, besser „niemand" auswählen, um keine Rückschlüsse auf das Nutzungsverhalten zuzulassen. Bei Instagram ist das Konto auf „privat" zu stellen. Auch bei Snapchat kann man einstellen, dass nur Freunde einen kontaktieren und eigene „Geschichten" sehen können. Zudem die Option „Anderen erlauben, mich über meine Handynummer zu finden" ausstellen. Die Weitergabe des Standorts am Gerät ausstellen.Mehr Tipps zu Sicherheitseinstellungen sind auf der Seite von SCHAU-HIN! zu finden.

Chat-Regeln vereinbaren



Eltern sollten mit ihrem Kind klare Regeln für die Benutzung von Chat-Apps festlegen. Nur so können Risiken vermindert und die Kinder weitesgehend vor den Gefahren der sozialen Netzwerke geschützt werden. Kommt es dennoch zu Problemen, können Eltern diese je nach Schwere den Betreibern der Dienste oder auch externen Stellen wie dem Jugendschutz, der Internet-Beschwerdestelle oder sogar der Polizei melden.

Daten schützen

Nachrichten können leicht weitergeleitet oder veröffentlicht werden und in die Hände Dritter gelangen. Deshalb am besten keine persönlichen Daten wie private Bilder, die eigenen Messenger-Kennung oder Telefonnummer öffentlich posten oder weitergeben.

Nicht immer "on" sein

Man muss nicht ständig verfügbar und up to date sein. Sollten die Kinder jedoch Schwierigkeiten damit haben, sich von ihrem Smartphone zu lösen, können Eltern dazu Regeln für handyfreie Zeiten etwa beim Essen, bei den Hausaufgaben oder vor dem Schlafengehen vereinbaren. Wichtig ist hierbei, dass Eltern selbst als Vorbild fungieren und sich ebenfalls an diese Zeiten halten. Halten sich Kinder trotz allem nicht an die Regeln, kann das Smartphone zumindest anfangs auch abgegeben werden.

Schau Hin! Was Dein Kind mit Medien macht, Februar 2017