Der Maulwurf, der nie aufräumen wollte

Mit möglichst viel Spielzeug spielen? Unbedingt! Aber danach aufräumen? Ach nein, lieber morgen...

Chaos im Kinderzimmer

Montys Freundin Bianca Wiesel sitzt beim gemeinsamen Spielen auf einem Kissen auf dem Boden, damit sie sich nicht an den vielen Legosteinen piekst, die verstreut herum liegen. Und ab und an fliegen Federn aus Montys Bettzeug durch den Raum, wenn er und seine Freunde so wild toben. Zur Not kann man ja immer noch die Bettdecke auf dem Chaos ausbreiten, dann spielt es sich ohne pieksende Legosteine unterm Po. Mutter Maulwurf erklärt ihrem Sohn, dass er schon groß ist und selbst aufräumen kann. Für Monty Maulwurf ist das kein Problem. Theoretisch. Aber aufräumen? Dazu hat Monty meistens überhaupt keine Lust. „Aufräumen? Das mach ich morgen.“ erklärt Monty seiner Mutter und vertröstet sie immer wieder. Und das Chaos in seinem Zimmer wird jeden Tag größer. Und irgendwann findet er nichts mehr wieder. Doch dann hat Mutter Maulwurf eine Idee...

Spielerisches Aufräumen



Vielen Eltern geht es wie Mutter Maulwurf. Auf die Bitte, aufzuräumen, kommt ein abweisendes „Nicht jetzt, mach ich morgen“. Autorin Greta Carolat zeigt anhand des fluffigen Maulwurfs, wie schwierig es werden kann, wenn kein Platz mehr zum Spielen da ist, beim Puzzeln plötzlich die entscheidenden Teile fehlen oder Sachen im Chaos kaputt gehen. Humorvoll hält sie kleinen Chaos-Chaoten ab 3 Jahren den Spiegel vor und zeigt gleichzeitig Eltern einen spielerischen Ansatz, wie man Kinder dennoch zum Aufräumen animieren kann. Gekonnt verdeutlicht sie, dass Kinder von ihrer Menge an Spielzeug schnell überfordert sein können und das Eltern rechtzeitig eingreifen sollten – auf eine einfühlsame Art und Weise, so wie Mutter Maulwurf das meistert. Das Bilderbuch überzeugt neben der Geschichte vor allem mit den niedlichen Illustrationen von Susanne Mais. Auf ihren Bildern ist der kleine Maulwurf so detailgenau gestaltet, dass man fast das Gefühl hat, ihm über das flauschige Fell streichen zu können. Mit viel Liebe ist das Chaos im Kinderzimmer bildlich eingefangen und beim Lesen und Betrachten der Bilder werden Kinder sich selbst wiederfinden.

Stefanie Groß, November 2016