Seit rund acht Jahren schickt der Münchner Verein Junior Slow e.V. durch verschiedene Städte Deutschlands das „Slow Mobil“ – eine rollende Küche in einem kindgerecht umgestalteten Bauwagen, in dem Kinder schnippeln, kneten und brutzeln. Die besten Rezepte für Kinder hat der Verein nun in einem eigenen Kochbuch verewigt: "Der kleine Koch".

Alle Rezepte mit Kindern erprobt

Ob Pizza Kunterbunt, Vitaminraketen, Gemüsesuppe oder Spaghetti mit Tomatensoße – Kinder von fünf bis zehn Jahren finden hier 33 Rezepte mit heimischen und saisonalen Zutaten. Alle Gerichte wurden vielfach mit den Nachwuchsköchen des Slow Mobils erprobt. Neben den Schritt-für-Schritt-Anleitungen enthält das Buch grundlegende Erklärungen zu Werkzeugen, Hilfsmitteln und Einkaufen.

Anja Tischer, Oktober 2015