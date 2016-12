Der Hasenkünnig- beim Hänneschen Theater

„Die Puppe folgt meiner Laune, meiner Eingebung, meiner Begeisterung, all ihre Bewegungen entspringen den Gedanken, die mir einfallen, und den Wörtern, die ich ihr in den Mund lege...sie ist ich mit einem Wort, sie ist ein Wesen, keine Puppe.“ So definierte George Sand die Theaterpuppen. Wenn man zum ersten Mal ein Stück des Hänneschen Theater besucht, versteht man sofort, was die französische Schriftstellerin meinte. Die Puppen, unbeseelte Gegenstände, werden durch die Stimmen und die märchenhafte Bühneausstattung lebendige Wesen.

Der Hasekünnig

Am 12. März wurde die Premiere des neuen Ostermärchens „Der Hasenkünnig“ am Hänneschen Theater gespielt. Der Autor ist Udo Müller, der schon zahlreiche Kinderstücke geschrieben hat und der die Figur des Tünnes spielt. Gerd Wiesner zeichnet sich für die musikalische Leitung verantwortlich und Ralf Bungarten betreut zusammen mit Markus Henn das Bühnenbild.

Unsere Helden Hänneschen und Bärbelchen müssen in diesem Abenteuer das Osterfest retten. Tatsächlich ist in Knollendorf sehr bald Ostern, aber die Hühner legen keine Eier mehr. Nach einem magischen Sprung in den Knollendorf-Brunnen kommen Tünnes, Schäl, Hänneschen und Bärbelchen in das verzauberte Osterland, wo sie den bösen Wolf besiegen und das Osterfest retten.

Puppenspiel auf Kölsch

Das Publikum eines Theaterstücks spielt eine große Rolle, insbesondere in einem Puppenspiel, wo die Puppen sehr oft das Wort an die Zuschauer richten. Der „Hasenkünnig“ ist ein Spektakel, das für Kinder gedacht ist. Trotzdem waren bei der Premiere drei viertel des Publikums Erwachsene. Dieses Theater ist nämlich nicht nur für seine einzigartigen Puppenspiele bekannt, sondern auch für die regionale Sprache, die den Puppen Leben einhaucht. Dadurch hat das Hänneschen an sich etwas Generationen verbindendes. Für Zuschauer, die nicht aus dem Kölner Raum stammen, ist die Sprache zwar schwierig zu erfassen. Trotzdem ist der Zuschauer durch die phantastische Atmosphäre völlig in das Stück einbezogen. Das ansteckende Lachen wird zur gemeinsamen Sprache aller Menschen im Publikum. Das Hänneschen ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Die alte Tradition dieses Theaters ist in jedem Detail spürbar und man freut sich zusammen mit den Helden der Stücke, Hänneschen und Bärbelchen, dass das Gute am Ende immer siegt.



Man sollte also nicht auf einen Besuch verzichten, in diesem Theater, wo Erwachsene und Kinder immer viel Spaß haben.



Nicole Dandrea, März 2015