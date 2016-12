Doch welche Ausrüstung brauche ich für ein Abenteuer im Wald? Wie kann ich ohne einen Kompass die Himmelsrichtung ermitteln? Und wie muss ich mich verhalten, wenn ich draußen bin und plötzlich ein Gewitter aufzieht? Das Outdoor-Handbuch von Scout bietet Tipps, Bastelspaß und Fakten rund um das Thema Abenteuer im Wald und am Wasser.



Anschaulich und in einfacher Sprache wird erklärt, wie man sich einen Unterschlupf baut, was zu tun ist, wenn ein Insekt zugestochen hat und wie man Fährten liest. Außerdem enthält jede Seite einen Notizzettel mit außergewöhnlichen Informationen zum Beispiel über Glühwürmchen, Indianer oder die verschiedenen Wolkenformen. Viele Fotos und Illustrationen machen das Buch interessant und kinderfreundlich. Dadurch, dass nicht auf jeder Seite ein endloser Text steht, sondern die Tipps und Anleitungen in einfachen Stichpunkten formuliert sind, kann man sie schnell lesen und behält alles im Kopf.



Die praktischen Bastelideen für einen Kescher oder ein richtiges Abenteuertagebuch regen zur Kreativität an und die „7 Gebote für Wald-Detektive“ sollten sich auch die Nicht-Forscher zu Herzen nehmen. Das Outdoor-Handbuch ist sehr empfehlenswert und ein schönes Geschenk für Kinder ab sieben Jahren.