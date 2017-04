Lara, Mila, Kemal und Tim gehen in den Kindergarten. Zum Muttertag möchte jedes Kind seiner Mutter etwas Besonderes schenken. Lara hat schon eine Idee. Doch dann geht alles schief. Lara ist ganz traurig. Dann entdeckt sie aber an der Garderobe im Kindergarten ein funkelndes Herz aus Salzteig. Sie steckt es in die Tasche, obwohl es ihr nicht gehört. Das geht natürlich schief ...



Eine schöne Idee des Verlags: ihr könnt das Buch ehrenamtlichen Vorlesern schenken. Dann wird es geflüchteten Kindern vorgelesen. Infos zu der Patenaktion findet ihr hier.







Pünktlich zum Muttertag verlosen wir 10 Exemplare der arabisch-deutschen Ausgabe. Schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Das Muttertagsgeschenk“ an gewinnspiel@kaenguru-online.de. Der Einsendeschluss ist der 5.5.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.